Son Dakika Haberleri: 30 kat büyüdü, Amerika’da ambalaj fabrikası kuruyor

30 kat büyüdü, Amerika’da ambalaj fabrikası kuruyor

55 dakika önce

Üniversitede okurken genç yaşta ticarete atılan Dr. Metin Çiftçioğlu tarafından kurulan Dizayn Pack Ambalaj, 25 ülkeye ihracat yapıyor.

30 kat büyüdü, Amerika’da ambalaj fabrikası kuruyor, System.String[]
Üniversitede okurken genç yaşta ticarete atılan Dr. Metin Çiftçioğlu tarafından kurulan Dizayn Pack Ambalaj, 25 ülkeye ihracat yapıyor. Yunanistan'ın yoğurt ambalajlarını üreten şirket, Amerika'da fabrika kurmayı planlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:05 

Yunanistan, İhracat, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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