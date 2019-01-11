30 kat büyüdü, Amerika’da ambalaj fabrikası kuruyor
55 dakika önce
Üniversitede okurken genç yaşta ticarete atılan Dr. Metin Çiftçioğlu tarafından kurulan Dizayn Pack Ambalaj, 25 ülkeye ihracat yapıyor.
Üniversitede okurken genç yaşta ticarete atılan Dr. Metin Çiftçioğlu tarafından kurulan Dizayn Pack Ambalaj, 25 ülkeye ihracat yapıyor. Yunanistan
'ın yoğurt ambalajlarını üreten şirket, Amerika
'da fabrika kurmayı planlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:05
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