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30 KEDİ İÇİN ARDİYEYİ SICAK YUVAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER - Son Dakika

30 KEDİ İÇİN ARDİYEYİ SICAK YUVAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER

25.01.2022 09:24

KARABÜK'te, fabrika işçisi Murat Madak ile eşi Züleyha Madak, evlerinin yanında bulunan ardiyeyi zor geçen kış şartlarında sokak kedileri için yuvaya dönüştürdü.

KARABÜK'te, fabrika işçisi Murat Madak ile eşi Züleyha Madak, evlerinin yanında bulunan ardiyeyi zor geçen kış şartlarında sokak kedileri için yuvaya dönüştürdü. Çift, kullanmadıkları koltukları koyup, soba yaktıkları ardiyede 30 kediye bakıyor.

Esentepe Mahallesi Ayyüce Sokak'ta yaşayan Murat ve Züleyha Madak çifti, zor geçen kış şartlarında sokak kedileri için evlerinin yanındaki ardiyeyi yuvaya dönüştürdü. Karla kaplı sokaklarda üşüyen, yiyecek bulmakta zorlanan kedileri görerek üzülen Madak çifti, eski koltukları ardiyeye koyup, soba kurdu. Çift, sobayı yakıp kedileri besliyor.

'BUNLARIN BİZDEN BAŞKA KİMSESİ YOK'

Murat Madak, 'Soba yakıyoruz, mamalarını alıyoruz kendi imkanlarımızla. Bu ardiyemizi kedilere tahsis ettik. Buraya kediler için koltuk koyduk, sobamız da yanıyor. Sokak hayvanlarına karşı herkesten bu duyarlı davranışı beklerim. Çünkü bunların bizden başka kimsesi yok. Malum kış mevsimindeyiz. Elimizden geldiğince herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum' dedi.

'AÇ KALAN SOKAK HAYVANLARI BURAYA GELİYOR'

Yaklaşık 30 kediyi beslediklerini söyleyen Murat Madak, 'Şu anda yaklaşık 30 kedi var. Aç kalan sokak hayvanları buraya geliyor. Karınlarını doyuruyorlar. Onları burada misafir ediyoruz. Bu hayvanlara burada annelik babalık yapıyoruz. Duyarlı insanlara şunu söylemek isterim, destek olmak isteyen vatandaşlarımız mama desteğinde bulunabilirler. Maddi bir beklentimiz yok. Kendi imkanlarımızla bu ardiyeyi onlara tahsis ettik. Burası kışın onların yuvası' diye konuştu.

30 KEDİ İÇİN ARDİYEYİ SICAK YUVAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER
30 KEDİ İÇİN ARDİYEYİ SICAK YUVAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER
30 KEDİ İÇİN ARDİYEYİ SICAK YUVAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER
30 KEDİ İÇİN ARDİYEYİ SICAK YUVAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER
30 KEDİ İÇİN ARDİYEYİ SICAK YUVAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER

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Sokak Hayvanları, Esentepe, Fabrika, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 30 KEDİ İÇİN ARDİYEYİ SICAK YUVAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER - Son Dakika
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