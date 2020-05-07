30 kilo altınla kaçan kuyumcu, 80 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak - Son Dakika

30 kilo altınla kaçan kuyumcu, 80 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak

KONYA'da, kuracağı indirim çadırında satacağı gerekçesiyle topladığı yaklaşık 30 kilo altını alıp, sevgilisiyle birlikte kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu ve suç ortağı 4 kişi hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır ceza mahkemesince kabul edilen ve 8 müştekinin yer aldığı iddianamede, kuyumcuya emaneten altın bırakan 64 müşterinin şikayetlerinin ise, 'güveni kötüye kullanma' suçu kapsamında olduğu için uzlaştırma bürosuna gönderildiği ifade edildi.

Merkez Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu, iddiaya göre geçen temmuz ayında, iş yerinde indirim çadırı kuracağını söyleyerek, Konya ve İstanbul'daki bazı altın toptancıları ile imalatçılarından altın istedi. Yaklaşık 30 kilogram altın toplayan Göksu, yine iddiaya göre indirimli satışların 22 Temmuz'da sona ereceğini söyledi. Daha sonra ise bu süreyi 3 gün uzattığını açıkladı.

Altın veren kuyumculardan bazıları, 24 Temmuz sabahı geldikleri Göksu'nun iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Göksu'ya telefonla da ulaşmayınca dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, Cumhuriyet savcılığına şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada, çevredeki güvenlik kameralarından Göksu'nun 23 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, 2 valiz ile iş yerinden çıktığı saptandı.

İSTANBUL'DA SEVGİLİSİYLE YAKALANDI

Sevgilisi Özen Yıldırım (40) ile İstanbul'a gidip, Beşiktaş ilçesinde, Yıldırım adına ev kiraladığı saptanan Musa Göksu, 27 Temmuz günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 2 valiz içine 100 bin TL ve 1000 Euro ile 200'den fazla altın saat, küpe ve kolye ele geçirildi. Özer Yıldırım'a ait çantada da kolye ve küpe bulundu. Gözaltına alınarak, Konya'ya getirilen çift, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

'BOŞALTTIĞIM DÜKKAN KENDİ DÜKKANIM'

İstanbul'a kaçtıktan sonra imajını değiştirdiği belirlenen Göksu, sorgusunda dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyerek, 30 Temmuz günü Konya'ya dönmeyi planladığını öne sürdü. Musa Göksu, ifadesinde, "Benim indirim çadırı kuracağımı herkes biliyordu. İndirim çadırıyla ilgili reklamlar yaptım. Kampanya dahilinde ucuza da altın sattım. Ben kimseyi dolandırmadım. Valizdekiler kendi malım, kimsenin malı değil. Ben daha önce de esnaftan, müşterilerden altınlar aldım. Hepsinin de parasını ödedim. Son dönemlerde piyasaya çok borcum olduğu için dükkanımı kapatıp, İstanbul'a gittim. Tekrar geri dönüp, iş yerimi açacaktım. Öyle 30 kilo, 50 kilo altını alıp, kaçmadım. Bana niye iftira atıyorlar, anladım. Herkese parasını er ya da geç ödeyen biriyim" dedi.

Soruşturma kapsamında Musa Göksu'ya yardım ettiği öne sürülen çalışanı Mehmet Ali Doğan da yakalanıp, tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 tutuklu ile Musa Göksu'nun ortakları olan kardeşi H.G. ve akrabası M.G. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 8 şikayetçi olduğu bildirilerek, şüpheliler hakkında 8'er kez 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Tamamen dolandırıcılık maksadıyla hareket edilerek, altınların toplandığı anlatılan iddianamede, Musa Göksu'ya altın emanet eden 64 müşterisinin şikayetlerinin ise suçun 'güveni kötüye kullanmak' kapsamında olduğu için uzlaştırma bürosuna gönderildiği bildirildi.

Şüphelilerden M.G.'nin Musa Göksu'nun şehri terk etmesinden 2 gün, H.G.'nin de 1 gün sonra 2 ayrı gayrimenkulü sattıkları kaydedilen iddianame, ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.

(