30 kilo eridi: İşte son hali - Son Dakika

30 kilo eridi: İşte son hali

09.02.2021 10:22
30 kilo eridi: İşte son hali, System.String[]

30 KİLOYA VEDA ETTİDaha geçen yıla kadar 100 kilo olan oyuncu Rebel Wilson, geçen bir yıl içide 30 kiloya veda etti.

30 KİLOYA VEDA ETTİ

Daha geçen yıla kadar 100 kilo olan oyuncu Rebel Wilson, geçen bir yıl içide 30 kiloya veda etti. "Sağlık yılı" ilan ettiği 2020 süresince 30 kilo veren Wilson, son görüntüsünü de Instagram safyasında paylaştı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

40 yaşındaki oyuncu Rebel Wilson, kırmızı bir tulum giydiği iki fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. İşe döndüğünü ve Los Angeles'a gittiğini belirten Wilson'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı ve yorum yağdı.

SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Rebel Wilson, geçtiğimiz haftalarda, kilo verme yolculuğu sırasında ona destek olan sevgilisi Jacob Busch ile yollarını ayırdığını da duyurmuştu. Son bir yıldır verdiği kilolarla gündemde olan Rebel Wilson, karantina sırasında online olarak katıldığı bir söyleşide bu konu hakkında şunları söylemişti: "Amacım asla zayıf olmak değildi. Bir kilo hedefi koydum, çünkü somut bir şeye ihtiyacım vardı."

'KENDİMLE GURUR DUYUYORUM' Wilson, kilo verdiği için mutlu oluğunu belirterek "Kendimle ilgili gurur duyduğum şey bunu yapmış olmak" dedi. Rebel Wilson, şimdi hayatında daha fazla denge olduğunu da ekledi. Serüveninin başlangıcında 100 kilo olan Wilson şu anda 70 kilogram.

'KİLOLARIMI BARİYER OLARAK KULLANIYORDUM' O söyleşide Rebel Wilson özellikle de kilo verme ile ilgili süreçte yaşadıklarını anlatırken zaman zaman da duygulandı. Wilson, geçmişte bedenine hak ettiği sevgiyi ve saygıyı göstermediğini söylerken gözyaşı döktü. Ünlü yıldız "Kilolarımı, insanların bana yaklaşmaması için bir tür bariyer olarak görüyordum" dedi.

'KENDİME DEĞER VERMİYORDUM' Kilolu döneminde kendisine değer vermediğini ve sürekli kendisine negatif şeyler söylediğini belirten Rebel Wilson "Kendimi sevmek üzerine çalışıyorum" diyerek bunun zorluğundan da söz etti.

30 kilo eridi: İşte son hali

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 30 kilo eridi: İşte son hali - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Kaşla göz arasında fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı Eve ayakkabıyla girdiği için kızdığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Galatasaray'da başarının sırrı Muslera! Sezon sonu yeni sözleşme imzalanacak Polise şikayet ettiği saldırgan tarafından çocuklarının gözü önünde pompalıyla vuruldu Adanalı balıkçılar gözlerine inanamadı! 15 metrelik oluklu balina kamerada Göbeklitepe'de toprağa saplı bulunan metal blok geldiği gibi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi, işsiz vatandaşı "Sabaha kadar birlikte olmak istiyorum" yalanıyla kandırdı Mutant virüs Trabzon'a sıçradı, profesörden kritik uyarı geldi: Koronavirüsten çok daha hızlı bulaşıyor
10 yıl önce hobi olarak ektiği mavi ladin fidanlarının bugünkü piyasa değeri 1.5 milyon lira 10 yıl önce hobi olarak ektiği mavi ladin fidanlarının bugünkü piyasa değeri 1.5 milyon lira         
09:43
Son Dakika! Mutasyonlu virüs görülen vakalarda karantina süresi 10 güne çıkarıldı Son Dakika! Mutasyonlu virüs görülen vakalarda karantina süresi 10 güne çıkarıldı         
09:39
Usta isimlerin başrolünde yer aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı Usta isimlerin başrolünde yer aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı         
09:27
Marketlere yeni düzenleme geliyor! Bazı sebze ve meyveler artık açıkta satılmayacak Marketlere yeni düzenleme geliyor! Bazı sebze ve meyveler artık açıkta satılmayacak         
09:07
Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş         
08:50
Kan donduran cinayet! Tabanca ile başından vurup cansız bedenini yol kenarına attılar Kan donduran cinayet! Tabanca ile başından vurup cansız bedenini yol kenarına attılar         
08:36
'Mor renkli köyde' bugüne kadar hiçbir korona vakasına rastlanmadı 'Mor renkli köyde' bugüne kadar hiçbir korona vakasına rastlanmadı         
08:22
Bahar havasında son 5 gün! Sıcaklık 20 derece birden düşecek, şiddetli kar yağışı geliyor Bahar havasında son 5 gün! Sıcaklık 20 derece birden düşecek, şiddetli kar yağışı geliyor         
08:14
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı         
00:40
Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı         
00:07
Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı         
23:33
Çukur dizisinin final tarihi belli oldu Çukur dizisinin final tarihi belli oldu         
23:11
Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm         
16:02
Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı         
15:51
Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti         
15:47
Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu         
14:55
Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2021 10:26:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 30 kilo eridi: İşte son hali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei