30 kilo eridi: İşte son hali

30 KİLOYA VEDA ETTİ

Daha geçen yıla kadar 100 kilo olan oyuncu Rebel Wilson, geçen bir yıl içide 30 kiloya veda etti. "Sağlık yılı" ilan ettiği 2020 süresince 30 kilo veren Wilson, son görüntüsünü de Instagram safyasında paylaştı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

40 yaşındaki oyuncu Rebel Wilson, kırmızı bir tulum giydiği iki fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. İşe döndüğünü ve Los Angeles'a gittiğini belirten Wilson'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı ve yorum yağdı.

SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Rebel Wilson, geçtiğimiz haftalarda, kilo verme yolculuğu sırasında ona destek olan sevgilisi Jacob Busch ile yollarını ayırdığını da duyurmuştu. Son bir yıldır verdiği kilolarla gündemde olan Rebel Wilson, karantina sırasında online olarak katıldığı bir söyleşide bu konu hakkında şunları söylemişti: "Amacım asla zayıf olmak değildi. Bir kilo hedefi koydum, çünkü somut bir şeye ihtiyacım vardı."

'KENDİMLE GURUR DUYUYORUM' Wilson, kilo verdiği için mutlu oluğunu belirterek "Kendimle ilgili gurur duyduğum şey bunu yapmış olmak" dedi. Rebel Wilson, şimdi hayatında daha fazla denge olduğunu da ekledi. Serüveninin başlangıcında 100 kilo olan Wilson şu anda 70 kilogram.

'KİLOLARIMI BARİYER OLARAK KULLANIYORDUM' O söyleşide Rebel Wilson özellikle de kilo verme ile ilgili süreçte yaşadıklarını anlatırken zaman zaman da duygulandı. Wilson, geçmişte bedenine hak ettiği sevgiyi ve saygıyı göstermediğini söylerken gözyaşı döktü. Ünlü yıldız "Kilolarımı, insanların bana yaklaşmaması için bir tür bariyer olarak görüyordum" dedi.

'KENDİME DEĞER VERMİYORDUM' Kilolu döneminde kendisine değer vermediğini ve sürekli kendisine negatif şeyler söylediğini belirten Rebel Wilson "Kendimi sevmek üzerine çalışıyorum" diyerek bunun zorluğundan da söz etti.