Son Dakika Haberleri: 30 kiloluk kabak yetiştirdi
Son Dakika Genel 30 kiloluk kabak yetiştirdi

30 kiloluk kabak yetiştirdi

7 saat önce

30 kiloluk kabak yetiştirdi 50 çırak yetiştiren 45 yıllık berber, 30 kiloluk kabak yetiştirdiSAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki İdris Fişek, ziraat odasından aldığı kabak tohumunu, dikti.

30 kiloluk kabak yetiştirdi

50 çırak yetiştiren 45 yıllık berber, 30 kiloluk kabak yetiştirdi

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki İdris Fişek, ziraat odasından aldığı kabak tohumunu, dikti. Bir süre sonra filiz veren, ardından normal bir kabağın boyunu geçerek büyümeyi sürdüren bal kabakları 30 kiloya ulaştı.

45 yıldır kuaförlük yapan İdris Fişek, "Şimdiye kadar 50'ye yakın vatandaşı kuaför olarak yetiştirdim. Şimdide hiç hormon olmamak şartı ile 200 kiloya yakın kabak yetiştirdim. Önümüzdeki sene de yine dikeceğim, bakalım bu kadar büyüyecekler mi. Tohumunu bir arkadaştan aldım. Arkadaşımın evimizin yanında bahçesi var ondan izin aldık kabak diktik. Önce yerini belledik sonra her bellediğimiz yere bir el arabası tam yanmış değil yarım yanmış mal gübresi döktüm. Kabaklar biraz büyüdükten sonra biraz su verdim. Dökümü yaptıktan sonra suyu kestik. Bu şekilde kendiliğinden büyüdüler. Kendimiz için diktim ama biraz fazla olduğu için kızıma getirip bıraktım. Komşulara, arkadaşlarına burada kesip kesip versin diye" şeklinde konuştu.

30 kiloluk kabak yetiştirdi

19 Mayıs, Samsun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:31 Kaynak: İHA
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