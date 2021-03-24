30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar - Son Dakika

ADANA'da göçmen kaçakçılığından aranan şüpheliler, otomobille polisten 30 kilometre kaçtı. Polis ekiplerinin otomobilin lastiğine ateş etmesinin arından aracı otoyolda bırakan biri hamile kadın olmak üzere 6 yabancı uyruklu şüpheli, patates tarlasında saklanırken yakalandı.

33 ACK 379 plakalı otomobil ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşan polis, aracı merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndan durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Ulubatlı Hasan Bulvarı, ardından da Kozan Bulvarı'na çıkan otomobil sürücüsü daha sonra Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'na geçip, Mersin istikametinde kaçışını sürdürdü. Polis ekipleri merkez Çukurova ilçesinde araç lastiğine ateş durdurdu. Otomobili Esentepe Mahallesi yakınlarında terk eden 6 şüpheli, 30 kilometrelik kovalamacanın ardından otoyolun dışına çıkarak, yaya olarak izlerini kaybettirmek istedi. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, biri hamile kadın 6 yabancı uyruklu kişiyi otomobili terk ettikleri noktanın 300 metre ilerisindeki patates tarlasında saklanırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ülkeye kaçak yollarla girip girmediklerinin belirlenmesi için Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Öte yandan otomobil ise detaylı aranmak üzere Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi.