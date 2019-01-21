Son Dakika Haberleri: 30 Kişi Kurtarıldı: 1 Kişi Kayıp

30 Kişi Kurtarıldı: 1 Kişi Kayıp

56 dakika önce

Kerç Boğazında Tanzanya bayraklı 2 yük gemisinde yangın çıktı.

30 Kişi Kurtarıldı: 1 Kişi Kayıp, System.String[]
Kerç Boğazında Tanzanya bayraklı 2 yük gemisinde yangın çıktı. Gemi mürettebatlarından 30 kişi denize atlayarak kurtulmayı başarırken, 1 mürettebatın kayıp olduğu açıklandı. Krasnodar ile Kırım arasında bulunan Kerç Boğazında Tanzanya bayraklı gemide çıkan yangın bir diğer gemiye sıçradı. 2 gemide yangın büyüyünce geminin birinde patlamalar meydana geldi. Rusya Federal Deniz Ulaştırma Ajansı'ndan yapılan açıklamada gemilerden atlayan toplam 31 mürettebattan 30'una sahil güvenlik ekipleri botlarla ulaşarak kurtardı. Fakat denize atlayanlardan 1 kişiye hala ulaşılamadığı, kurtarılmayı bekleyen mürettebatın Türk vatandaşı olduğu yönünde bilgi aldıklarını açıkladı. 31 mürettebatın 15'nin Hindistan uyruklu, 16'sının Türk vatandaşı olduğu bildirilirken kayıp mürettebata ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:11 Kaynak: İHA

Krasnodar, Tanzanya, Güncel
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