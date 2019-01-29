Son Dakika Haberleri: 30 Kişilik İşe 2 Bin 477 Kişi Başvurdu

30 Kişilik İşe 2 Bin 477 Kişi Başvurdu

1 saat önce

Amasya Üniversitesinde 30 kişilik güvenlik görevlisi ve temizlik personeli işi için 2 bin 477 kişi başvurdu.

30 Kişilik İşe 2 Bin 477 Kişi Başvurdu, System.String[]
Amasya Üniversitesinde 30 kişilik güvenlik görevlisi ve temizlik personeli işi için 2 bin 477 kişi başvurdu. İŞKUR'a müracaat edenler arasından asil ve yedek listeler noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Sürekli işçi olarak çalıştırılmak üzere 10 güvenlik görevlisi kadrosu için 456, 17 temizlik görevlisi kadrosu için 2 bin 3 ve 3 eski hükümlü ile terör mağduru kadrosu için 18 olmak üzere toplam 2 bin 477 kişi müracaat etti.

Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanı Ali Alaçam, "40 temizlik personelinden ve 23 de güvenlik personelinden eğitim şartı tutmadığı için eledik. Onları da sitemizde ilan ettik. Temizlik için ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olarak ilana çıkmıştık. Zaten ilanımızda şartlarımız belliydi. Ön lisans ve lisans mezunları vardı bunların içerisinde müracaat edenlerden. Onların eleme işlemlerini yaptık. Güvenlik görevlisi içinde sadece lise mezunu ilanında bulunmuştuk. Onun için de yine yüksek okul mezunlarını eledik" diye konuştu.

Uzun süredir iş aradığını belirten evli ve 1 çocuk babası Dilaver İnan, yapılacak sözlü sınav için güvenlik görevlisi asil listesine girdiğinden dolayı mutlu olduğunu anlatıp sevincini telefon açtığı eşiyle paylaştı.

Müracaat eden kocası Remzi Karaçyaga'nın isminin çıkmamasına üzülen Bilge Karaçağa da "İnşallah çıkar dedik ama çıkmadı. Amasya'da erkeklere iş sahası yok. Büyüklerimizden iş sahası istiyoruz" şeklinde konuştu. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Amasya, Güncel
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