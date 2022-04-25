30 KİŞİNİN 'KIZ' KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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30 KİŞİNİN 'KIZ' KAVGASI KAMERADA

25.04.2022 12:35
30 KİŞİNİN 'KIZ' KAVGASI KAMERADA

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, kız meselesinden çıkan kavgada 30 kişi birbirine girerken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, kız meselesinden çıkan kavgada 30 kişi birbirine girerken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Osmangazi'ye bağlı Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Ş. ile Mahmut N. arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya aileler de katılınca 30 kişilik grup, sokakta sopa, tekme ve yumruklar ile birbirine girdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin araya girmesi ile kavga sona ererken, Muhammet Ş. ile Mahmut N. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Osmangazi, Suriye, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 30 KİŞİNİN 'KIZ' KAVGASI KAMERADA - Son Dakika


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