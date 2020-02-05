30 kişiye ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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30 kişiye ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
(İHA)
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