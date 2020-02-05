"30 kişiye ulaşıldı, çığ altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel '30 kişiye ulaşıldı, çığ altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor' - Son Dakika

"30 kişiye ulaşıldı, çığ altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesi karayolunun 33. kilometresinde ikinci kez yaşanan çığ olayında 30 kişiye ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesi karayolunun 33. kilometresinde ikinci kez yaşanan çığ olayında 30 kişiye ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Van'ın Bahçesaray ilçesi karayolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığ felaketine ilişkin İçişleri Bakanlığı yaptı. Yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde dün meydana gelen çiğ düşmesi sonucu 15 vatandaşımız çığdan etkilenmiş, çığdan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri 13 vatandaşımızı 8 sağ, 5 ölü çığ altından çıkarmış, kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verilmiştir. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak, bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayın ardından bölgeye hemen Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakkuza geçirilmiş olup, arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir" denildi.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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