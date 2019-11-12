Son Dakika Haberleri: 30 komando kan bağışında bulundu
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30 komando kan bağışında bulundu

7 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde konuşlu Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda 30 asker kan bağışında bulundu.

30 komando kan bağışında bulundu, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde konuşlu Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda 30 asker kan bağışında bulundu.


Kızılay Fatsa Şubesi ve Türk Kızılayı Ordu Kan Bağış Merkezi ile yapılan koordine neticesinde Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan 30 askeri personel kan bağışında bulundu. Yetkililer, kan bağışının aralıklı olarak devam edeceğini belirtti. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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