30 komando kan bağışında bulundu
7 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde konuşlu Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda 30 asker kan bağışında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde konuşlu Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda 30 asker kan bağışında bulundu.
Kızılay Fatsa Şubesi ve Türk Kızılayı Ordu Kan Bağış Merkezi ile yapılan koordine neticesinde Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan 30 askeri personel kan bağışında bulundu. Yetkililer, kan bağışının aralıklı olarak devam edeceğini belirtti. - ORDU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir