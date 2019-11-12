30 komando kan bağışında bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde konuşlu Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda 30 asker kan bağışında bulundu.



Kızılay Fatsa Şubesi ve Türk Kızılayı Ordu Kan Bağış Merkezi ile yapılan koordine neticesinde Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan 30 askeri personel kan bağışında bulundu. Yetkililer, kan bağışının aralıklı olarak devam edeceğini belirtti. - ORDU