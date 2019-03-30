Son Dakika Haberleri: 30 Köy Okuluna Çocuk Parkı

30 Köy Okuluna Çocuk Parkı

48 dakika önce

Amasya İl Özel İdaresi, oyun parkı bulunmayan 30 köy okuluna çocuk oyun parkı kurmaya başladı.

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Amasya İl Özel İdaresi, oyun parkı bulunmayan 30 köy okuluna çocuk oyun parkı kurmaya başladı.

Çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda oynamalarını sağlamak adına çocuk oyun parkı bulunmayan merkez ve ilçelere bağlı köylerde mevcut öğrenci sayıları dikkate alınarak tamamen İl Özel İdaresi kaynakları ile 30 çocuk oyun parkı oluşturuluyor.

Öğrencilerin ders aralarında keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturulması amacıyla iki platformlu 3 kaydırak, iki salıncak, tahterevalli ve dönenceden oluşan oyun parkları zeminleri çocukların güvenliği düşünülerek kumla kaplanıyor.

Amasya İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplam 1 milyon 121 bin TL sözleşme bedeli ile yapılan ihale kapsamında çocuk oyun parkları montajlarının yapımına başlandı. Özel İdare Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu da kullanıma açılan bir parkta inceleme yaptı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:07 Kaynak: İHA

Amasya, Güncel
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