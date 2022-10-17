30 liralık saklama kabı ve yağdanlıkta milyarlık uyuşturucu taşıdılar - Son Dakika
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30 liralık saklama kabı ve yağdanlıkta milyarlık uyuşturucu taşıdılar

17.10.2022 12:56

30 liralık saklama kabı ve yağdanlıkta milyarlık uyuşturucu taşıdılar Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 106 şüpheli yakalandı Sakarya'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı.

30 liralık saklama kabı ve yağdanlıkta milyarlık uyuşturucu taşıdılar

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 106 şüpheli yakalandı

SAKARYA - Sakarya'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise saklama kabı ve yağdanlıktan çıkan uyuşturucular dikkat çekti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 106 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 935 gram esrar, 884 gram metamfetamin, 132 gram skunk, 120 gram sentetik uyuşturucu, 82 adet uyuşturucu hap, 0.66 gram eroin, 5 adet hassas terazi, 31 ruhsatsız tabanca ve 7 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yapılan aramalarda saklama kabı ve yağdanlıktan çıkan uyuşturucular dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 30 liralık saklama kabı ve yağdanlıkta milyarlık uyuşturucu taşıdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 30 liralık saklama kabı ve yağdanlıkta milyarlık uyuşturucu taşıdılar - Son Dakika
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