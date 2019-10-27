30. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından, Netsel Marina'daki etkinlik alanında düzenlenen kokteylde yarış haftasına destek sunan Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verildi.

Gecede canlı müzik performansı sergilendi, dans grupları gösteri yaptı.

MIYC Başkanı Cem Tekdağ, yaptığı konuşmada, yarışlara 1990'da 9 yatla başladıklarını, 2013'te 179 yat ile rekor kırdıklarını söyledi.

"Bu yıl 30'uncusunu düzenlediğimiz yarış haftamıza 12 ülkeden 124 yat ile bin 105 yelkenci katılıyor." diyen Tekdağ, yarış haftasına destek veren kurum ve sponsorlara teşekkür etti.

Öte yandan, Marmaris Körfezi'nde oluşturulan parkurda gün boyu antrenman turları atan yelkenciler, yarın yarışın ilk startının verilmesiyle rakipleriyle mücadele edecek.

Yarışlar, 1 Kasım'da final müsabakalarıya tamamlanacak.