30 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Fenerbahçe - İH Konyaspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 ÖK Y. Malatyaspor - Kasımpaşa

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 DG Sivasspor - Altay

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Taraftar

07:00 Yeni Gün

09:00 Ç. Rizespor - Trabzonspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Fenerbahçe - Bursaspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Trabzonspor - Beşiktaş

15:30 İH Konyaspor - Göztepe

16:00 A. Demirspor - M. Başakşehir

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Farklı Açı

19:30 Sporun Mabetleri

20:00 Süper Lig Maç Özetleri

21:00 Kuşak Çatışması

22:00 Süper Hikayem

23:00 Yeni Nesil Talk Show