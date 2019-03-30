30 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi
1 saat önce
(ÖZEL) Taha Akgül: Biz bu işi yapıyorsak 3-4 yıl daha zirvede yapacağızSüleyman Atlı: Hedefim dünya şampiyonu olup olimpiyatlara gitmekSerbest Stil A Takım Antrenörü Abdullah Çatmar: Madalya sayımızı artırmak istiyoruzFENERBAHÇEMKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:34 Kaynak: DHA
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