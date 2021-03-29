'30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması Beylikova'da da gerçekleştirildi - Son Dakika

'30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması Beylikova'da da gerçekleştirildi
29.03.2021 16:14
Yaya geçitlinin önemine vurgu yapmak ve hatırlatmak için İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çektik' uygulaması için Beylikova ilçesinde de çalışmalar başlatıldı.
Yaya geçitlinin önemine vurgu yapmak ve hatırlatmak için İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çektik' uygulaması için Beylikova ilçesinde de çalışmalar başlatıldı.
Beylikova Belediyesi ve Beylikova İlçe Emniyet Amirliği tarafından İçişleri Bakanlığının düzenlediği '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çektik' uygulaması ile yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak için çalışmalara başlandı. Yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla yaya geçitlerinin yanı sıra, okul geçitleri ile kavşak giriş çıkışları da kırmızıya boyandı. - ESKİŞEHİR
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