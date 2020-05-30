30 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 İçerde
03:30 Kalp Atışı
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Mutlu Aile Defteri
14:45 Refika ile Memleket Hazineleri
15:30 Pis Yedili
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
23:30 Sümela'nın Şifresi: Temel
23:45 Mutlu Aile Defteri