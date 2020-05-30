30 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:55 Efsanelerin İzinde
00:55 Takvim Yaprakları
01:00 Inter - Napoli
01:00 Juventus - Milan
02:45 Süper Lig Goller
02:50 TFF 1. Lig Goller
02:55 Kamu Spotu Evde Spor
03:00 Türkiye - Moldova
03:00 Türkiye - Belçika
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:40 Spor Kitaplığı
04:45 Unutulmaz Maçlar
05:00 Unutulmaz Maçlar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 TFF 1. Lig Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - Meksika
07:00 Şili - Almanya
08:40 Bir Oyundan Fazlası
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Fransa - Arjantin
11:45 La Liga Goller
12:00 Ustalara Saygı
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Şili - Almanya
12:55 Kamu Spotu İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Liverpool - Tottenham
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:25 Süper Lig Özetler
15:45 Almanya'dan Futbol
16:00 Inter - Napoli
16:25 Wolfsburg - E.Frankfurt
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:15 Almanya'dan Futbol
18:40 Süper Lig Goller
18:50 TFF 1. Lig Goller
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Maradona Belgeseli
19:55 Kamu Spotu Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Ustalara Saygı
21:00 Dortmund - Eintracht Frankfurt
21:25 Süper Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
22:40 Süper Lig Goller
22:50 TFF 1. Lig Goller
23:00 Arnavutluk - Türkiye
23:00 Türkiye - Belçika