Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:30 Spor Artı
06:00 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:35 FIFA Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
08:25 Euro 2020 Magazin
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Olimpiyat Ateşi
10:25 Spor Kitaplığı
10:30 Spor Bülteni
11:00 Türkiye - Azerbaycan
12:40 Avrupa Şampiyonası Finaller
12:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Dünya Superbike Şampiyonası
13:30 Spor Bülteni
14:25 Dünya Superbike Şampiyonası
15:15 Spor Bülteni
15:55 Dünya Superbike Şampiyonası
16:45 Spor Hafta Sonu
18:55 Türkiye - Belarus
21:00 Spor Bülteni
21:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
22:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika