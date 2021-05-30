Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Benim Adım Melek
04:20 İmparatoriçe Ki
06:20 Yeşil Deniz
08:55 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
14:05 Bir Zamanlar Kıbrıs
17:20 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika