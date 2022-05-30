Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Beşiktaş - V. Karagümrük
02:00 Fta Antalyaspor - Ç. Rizespor
04:00 A. Hatayspor - A. Alanyaspor
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Dg Sivasspor - Göztepe
07:45 Haftanın Golleri
08:00 Altay - Fenerbahçe
09:45 Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Ankaraspor - Beşiktaş
13:30 Sezonun Golleri
14:00 Kasimpaşa - Galatasaray
15:00 Maç Saati
16:00 Altay - Fenerbahçe
17:00 Maç Saati
17:30 Sezonun Golleri
18:00 G. Giresunspor - Trabzonspor
19:00 Maç Saati
19:45 Süper Lig Gol Krali
20:00 Süper Lig Sezonun Öyküsü
21:00 Şampiyonluk Özel
22:30 Galatasaray - Malatyaspor
23:45 1 Yıldız 10 Gol
Son Dakika › TV › 30 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika