30 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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30 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

30.05.2022 06:42
30 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Beşiktaş - V. Karagümrük

02:00 Fta Antalyaspor - Ç. Rizespor

04:00 A. Hatayspor - A. Alanyaspor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Dg Sivasspor - Göztepe

07:45 Haftanın Golleri

08:00 Altay - Fenerbahçe

09:45 Haftanın Golleri

10:00 Taraftar

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Ankaraspor - Beşiktaş

13:30 Sezonun Golleri

14:00 Kasimpaşa - Galatasaray

15:00 Maç Saati

16:00 Altay - Fenerbahçe

17:00 Maç Saati

17:30 Sezonun Golleri

18:00 G. Giresunspor - Trabzonspor

19:00 Maç Saati

19:45 Süper Lig Gol Krali

20:00 Süper Lig Sezonun Öyküsü

21:00 Şampiyonluk Özel

22:30 Galatasaray - Malatyaspor

23:45 1 Yıldız 10 Gol

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Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Antalyaspor, Karagümrük, Beşiktaş, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 30 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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