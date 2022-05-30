Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:00 Türk Müziği
05:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ava
Son Dakika › TV › 30 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika