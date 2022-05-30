30 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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30 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

30.05.2022 06:42
30 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Gündem Futbol

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:45 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:30 İtalya Seri A Özetler

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

18:55 Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı - Alg Spor

21:00 Hedef Süper Lig

23:00 Aktüel Futbol

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Kaynak: InterSinema.com

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Son Dakika TV 30 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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