30 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

Minik Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor aşkı görenleri hayran bırakıyorBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

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Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde

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300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü

Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak

Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı