Son Dakika Haberleri: 30 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi
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30 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

5 dakika önce

(ÖZEL) Hasan Kartal: Vedat Muriç gidecek"Rizespor daha önce böyle bir yönetim görmemiştir""Yeni gelecek hoca ile iyi bir takım kuracağız""Vedat'a Fenerbahçe'den sözlü bir teklif var""Takımda kalacaklarla konuşmaya başlıyoruz""Kulübün borcu 70-80 milyon civarı""Erzurumspor maçını...

30 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

(ÖZEL) Hasan Kartal: Vedat Muriç gidecek
"Rizespor daha önce böyle bir yönetim görmemiştir"
"Yeni gelecek hoca ile iyi bir takım kuracağız"
"Vedat'a Fenerbahçe'den sözlü bir teklif var"
"Takımda kalacaklarla konuşmaya başlıyoruz"
"Kulübün borcu 70-80 milyon civarı"
"Erzurumspor maçını unutamıyorum"
"VAR sisteminde kurallar değişmeli"
"Nihat Özdemir çok iyi federasyon başkanı olur"

Anadolu Efes maçı öncesi Galatasaray'da kriz
Oyuncular antrenmana çıkmadı
10 dosyadan transfer yasağı bulunuyor

HAZIRLIK MAÇI
21: 00 Türkiye - Yunanistan

SPOR TOTO 1. LİG
Play-off Finali
21: 45 Hatay - Gazişehir (Başakşehir Stadı)

FENERBAHÇE
14: 30 Metin Aşık için Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören yapılacak; cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:21 Kaynak: DHA
Spor
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