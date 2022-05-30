30 Mayıs'ta dolar 16,38 seviyelerinde alıcı buluyor - Son Dakika
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30 Mayıs'ta dolar 16,38 seviyelerinde alıcı buluyor

30.05.2022 11:02

Güne yükselişle başlayan dolar, 16,38 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 17,61'den, sterlin/TL ise 20,68 liradan alıcı buluyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,9 altında 16,2192'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 16,3770'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,2 yükselişle 17,6150'den, sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 20,6860'tan satılıyor. Dolar endeksi, yaklaşık iki haftadır içinde bulunduğu düşüş trendini sürdürdü ve 101,4'ün altına inerek bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 101,5'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,0771 ile 25 Nisan'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

PİYASALARIN SEYRİNİ 3 MADDE BELİRLEYECEK

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesinin dolar endeksindeki aşağı yönlü seyri desteklediğini ifade etti. Şimdilik geri plana atılsa da enflasyon ve büyüme odaklı kaygıların tam olarak giderilememesinin, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının sürmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu hafta ABD'de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi'nde enflasyon, yurt içinde büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin döviz piyasalarının seyrinde belirleyici olabileceğini söyledi. Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil dolayısıyla kapalı olduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,3'ün destek, 102,5'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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