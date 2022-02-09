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30 metre sürüklenen otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

30 metre sürüklenen otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

09.02.2022 09:53

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolunu kullanarak karşıya geçmek isteyen 40 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kadının çarpmanın şiddetiyle 30 metre sürüklendiği belirtildi.

Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Cihan Demir (35) yönetimindeki otomobil, karayolundan koşarak geçmeye çalışan Hülya Türkmen'e (40) çarptı.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit ettiler. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil, Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 30 metre sürüklenen otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 metre sürüklenen otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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