Son Dakika Haberleri: 30 metre yükseklikte 20 dakika mahsur kaldılar
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30 metre yükseklikte 20 dakika mahsur kaldılar

1 saat önce

İngiltere'de bir eğlence parkında arızalanan hız trenindeki insanlar, yaklaşık 20 dakika rayların üzerinde mahsur kaldı.

30 metre yükseklikte 20 dakika mahsur kaldılar, System.String[]
İngiltere'de bir eğlence parkında arızalanan hız trenindeki insanlar, yaklaşık 20 dakika rayların üzerinde mahsur kaldı.
Staffordshire bölgesindeki Alton Towers Eğlence Parkı'nda meydana gelen olayda hız trenine binen insanlar, yaklaşık 20 dakika dikey olarak trende mahsur kaldı.
Mahsur kalan insanların çığlık attıkları bildirildi. Yerel medyaya konuşan eğlence parkı yetkilisi, "Arızadan etkilenen tüm misafirlerimizden özür diliyoruz. Misafir ilişkileri ekibimiz yaşanan talihsizliğin ardından bilet iadesi yapmak için müşterilerimizle konuştu. Teknik ekibimiz arızanın kaynağını araştırıyor" dedi.
Hız treninde mahsur kalan insanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İngiltere, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:58 Kaynak: DHA
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