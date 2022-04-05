FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ, DENİZ POLİSİ KURTARDI - Son Dakika
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FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ, DENİZ POLİSİ KURTARDI

05.04.2022 13:19

Antalya'da 30 metre yükseklikteki falezlerden düşen üniversite öğrencisi Kemal D. (23), deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da 30 metre yükseklikteki falezlerden düşen üniversite öğrencisi Kemal D. (23), deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kemal D. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Kuğulu Park'ta meydana geldi. Falezlerden bir kişinin denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye gelen deniz polisi ekipleri, denizde bulunan Kemal D.'yi yaralı halde bota aldı. Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen Kemal D. ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kemal D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ, DENİZ POLİSİ KURTARDI
FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ, DENİZ POLİSİ KURTARDI
FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ, DENİZ POLİSİ KURTARDI
FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ, DENİZ POLİSİ KURTARDI
FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ, DENİZ POLİSİ KURTARDI

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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konyaaltı Caddesi, Üniversite, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ, DENİZ POLİSİ KURTARDI - Son Dakika


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