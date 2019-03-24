Son Dakika Haberleri: 30 Metre Yükseklikteki Kule Vinçten Düşerek Öldü

30 Metre Yükseklikteki Kule Vinçten Düşerek Öldü

1 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 30 metre yükseklikteki kule vinçin üzerinden düşen Ali Ekber Dinçer (50) hayatını kaybetti.

30 Metre Yükseklikteki Kule Vinçten Düşerek Öldü, System.String[]
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 30 metre yükseklikteki kule vinçin üzerinden düşen Ali Ekber Dinçer (50) hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Uzundere Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Kule vinçte operatör olarak çalışan Ali Ekber Dinçer, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Olayı gören iş artadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dinçer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dinçer'in cansız bedeni, sevcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:09 Kaynak: DHA

Uzundere, Karabağlar, İzmir, Ali Ekber, Güncel
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