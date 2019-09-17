Son Dakika Haberleri: 30 metreden düşen kedinin ayakları kırıldı
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30 metreden düşen kedinin ayakları kırıldı

2 saat önce

ZONGULDAK'ta, 7 katlı binanın 30 metre yüksekliğindeki terasından düşen kedi yaralandı.

30 metreden düşen kedinin ayakları kırıldı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, 7 katlı binanın 30 metre yüksekliğindeki terasından düşen kedi yaralandı. Kedinin kırılan arka iki ayağına ameliyatla platin takıldı.
İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta, 7 katlı binanın terasından beton zemine düşen 'Ares' adlı kedi, yaralandı. Kediyi bulan bina sakinleri, sahibi üniversite öğrencisi Azerbaycan uyruklu Kamuran Mammadli'ye haber verdi. Mammadli, yaklaşık 30 metreden düşen kedisini veteriner kliniğine götürdü. Zonguldak Veteriner Kliniği hekimi Önder Alkan, kedinin arka iki ayağında kırık tespit etti. Ameliyata alınan kedinin ayaklarına platin takıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan kedi, hayati tehlikeyi atlattı.
Tedavisi devam eden kedinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Önder Alkan, "Göğüs boşluğunda bir hava girişi olmuş. Önce akciğerini tedavi ettik. Daha sonra arka ayaklarında kırıklar oluşmuş. Zor bir kırık ve sıkıntılı bir iyileşme süreci var. Hastamız ilk aşamayı atlattı. Tahminen 15 gün sonra koşabilecek duruma gelecektir. Şu an yoğun bakımda gözetim altında, ısısını ve nemimi ayarlamak için oksijen veriyoruz. İki gün gözlem altında kaldıktan sonra kediyi sahibine teslim edeceğiz" dedi.


Zonguldak, Çaybaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:43 Kaynak: DHA
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