Son Dakika Haberleri: 30 Metreden Uçuruma Düşen Araçta, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı

30 Metreden Uçuruma Düşen Araçta, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı

50 dakika önce

30 metreden uçuruma düşen araçta, kimsenin burnu bile kanamadı Araçta bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtulduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak ve kar yağışları nedeniyle oluşan buzlama kazalara neden olmaya devam ediyor.

30 metreden uçuruma düşen araçta, kimsenin burnu bile kanamadı
Araçta bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak ve kar yağışları nedeniyle oluşan buzlama kazalara neden olmaya devam ediyor.
İlçeye 40 kilometre Büyükyakıtlı kırsal mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari taksi, yolun buzlanması nedeniyle otuz metrelik uçuruma uçtu, şans eseri araçta bulunan dört kişinin kazada burnu bile kanamadı.
Araç olay yerine çağrılan vinçe bağlanan halat yardımıyla, uzun uğraşlar sonucu otuz metrelik uçurumdan çıkarıldı. Aracın uçurumdan çıkarılma anı bir vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:01 Kaynak: İHA

Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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