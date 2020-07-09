30 metrekarelik evden 1.5 ton atık çıktı - Son Dakika

30 metrekarelik evden 1.5 ton atık çıktı

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiçek Mahallesi'ndeki bir evden 1.5 ton atık çıkardı.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiçek Mahallesi'ndeki bir evden 1.5 ton atık çıkardı. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine harekete geçen ekipler, evi temizleyip dezenfekte ederek kullanılmaz haldeki eşyaları da Harmandalı düzenli atık deposuna götürdü.


Bayraklı Çiçek Mahallesi'nde, kötü koku yaydığı gerekçesiyle çevre sakinleri tarafından ilgili mercilere şikayet edilen 1637/17 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katı, Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce temizlenerek dezenfekte edildi. Binanın kiracısı tarafından çöp eve dönüştürülen yapıda ev sahibi kiracıyla olan ilişkisini noktalandırarak belediye ekiplerinden destek istedi. Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 4 kişilik ekiple evin her noktasını temizledi, ilaçlayarak dezenfekte etti. Evden çekyat, koltuk, pet şişe atıkları, yemek artıkları ve çöplerden toplandığı tahmin edilen kullanılamaz halde birçok eşya çıktı. 30 metrekarelik dairede gün boyu çalışmalarını sürdüren ekipler, 1.5 tonluk atık toplayarak çıkan çöpleri Harmandalı düzenli atık deposuna transfer etti. Mahalle sakinleri, uzun süredir kötü kokudan dolayı büyük sorun yaşadıklarını, evin boşaltılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını belirtti. - İZMİR

Harmandalı, Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 30 metrekarelik evden 1.5 ton atık çıktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:37:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 30 metrekarelik evden 1.5 ton atık çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]