30 metrelik falezlerden canını hiçe sayarak denize atladı - Son Dakika
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30 metrelik falezlerden canını hiçe sayarak denize atladı

05.05.2022 18:25

Antalya'da son dönemde gençler arasında adeta akım haline gelen falezlerden denize yapılan atlayışların ardı arkası kesilmiyor.

Antalya'da son dönemde gençler arasında adeta akım haline gelen falezlerden denize yapılan atlayışların ardı arkası kesilmiyor. Falezlerden canını hiçe sayarak atlayan gence kimi vatandaşlar övgü yağdırırken, kimisi ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Antalya Muratpaşa ilçesi Varyant bölgesinde bulunan yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerde bir genç canını hiçe sayarak üzerindeki elbiselerle denize atladı. Genci görenler telefona sarılırken bazıları ise bu anı telefon kamerasının ağır çekim moduyla görüntüledi. O sırada denize giren vatandaşlar olan biteni şaşkınlıkla izlerken denize atlayan genç kısa sürede suyun üzerine çıktı ancak vatandaşlardan bazıları, gencin bu ölümüne atlayışına övgü yağdırdı.

(Ahmet Serdar Eser - İHA)

30 metrelik falezlerden canını hiçe sayarak denize atladı
30 metrelik falezlerden canını hiçe sayarak denize atladı
30 metrelik falezlerden canını hiçe sayarak denize atladı
30 metrelik falezlerden canını hiçe sayarak denize atladı
30 metrelik falezlerden canını hiçe sayarak denize atladı
30 metrelik falezlerden canını hiçe sayarak denize atladı
30 metrelik falezlerden canını hiçe sayarak denize atladı
30 metrelik falezlerden canını hiçe sayarak denize atladı
30 metrelik falezlerden canını hiçe sayarak denize atladı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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