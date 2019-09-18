Son Dakika Haberleri: 30 Metrelik kuyuda 3 gün geçiren Tilki Operasyonla Kurtarıldı
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30 Metrelik kuyuda 3 gün geçiren Tilki Operasyonla Kurtarıldı

15 dakika önce

30 Metrelik kuyuda 3 gün geçiren Tilki Operasyonla KurtarıldıİZMİR - İzmir'in Tire İlçesinde 30 Metrelik boş kuyuya düşen Tilki 3 gün kaldığı kuyuda vatandaşların ihbarı ile İtfaiye tarafından Kurtarıldı.

30 Metrelik kuyuda 3 gün geçiren Tilki Operasyonla Kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Tire İlçesinde 30 Metrelik boş kuyuya düşen Tilki 3 gün kaldığı kuyuda vatandaşların ihbarı ile İtfaiye tarafından Kurtarıldı.

Tire'ye bağlı Gökçen Mahallesi kırsalında kuyuya düşen bir tilki 6 saatlik bir operasyon ardından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Olay Gökçen Mahallesi Üzümlük Mevkii'nde meydana geldi. Bölgede bulunan 30 metre derinliğindeki boş su kuyusuna tilki düştü. Kuyuya düşen tilkiyi civarda oyun oynayan çocuklar fark etti. En az 3 gündür kuyuda olduğu düşünülen tilki için filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu düzenlendi.

İZMİR'DEN KURTARMA EKİPLERİ GELDİ

Mahsur kalan Tilki için ilk ihbar Tire İtfaiyesi'ne yapıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen Tire İtfaiyesi kuyunun çok derin ve güvenliksiz olması sebebiyle durumu İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdi. İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma birimi Tire'ye gelerek Tilki için Operasyon başlattı.

KUYUDAN ÇIKARMAK ZOR OLDU

Kurtarma ekipleri alınan güvenlik önlemlerinin ardından kuyuya indi. 3 gündür kuyuda mahsur kalan tilki ise kurtarma ekiplerine direndi. Saatler süren operasyonun ardından tilki mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Serbest kalan tilki koşarak kuyunun yanından uzaklaştı.

30 Metrelik kuyuda 3 gün geçiren Tilki Operasyonla Kurtarıldı

İtfaiye, İzmir, Tire, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
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