Son Dakika Haberleri: 30 metrelik kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı
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30 metrelik kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

6 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek, arama kurtarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

30 metrelik kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek, arama kurtarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde yaşandı. Kültür Sokak'ta çocuklar su bulmak için açılan 30 metrelik kuyudan yavru köpek sesi geldiğini fark etti.  İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi köpeğin düştüğü kuyunun bulunduğu bölgeye gelerek kurtarma operasyonu başlattı. Üzerine taşlar ve tahtaların da düştüğü görülen yavru köpek kuyu dibinde sığındığı küçük çukurdan uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

'Çukur' ismi verilen köpek, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Gurup Amirliği tarafından sahiplenilecek.


Erdemli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:00 Kaynak: DHA
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