30 metrelik minarenin tepesinde tehlikeli çalışma - Son Dakika
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30 metrelik minarenin tepesinde tehlikeli çalışma

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Adliye Camisi'nin minaresini tamir eden işçiler yürekleri ağza getirdi.

30 metrelik minarenin tepesinde tehlikeli çalışma, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Adliye Camisi'nin minaresini tamir eden işçiler yürekleri ağza getirdi. İş güvenliği almadan minarenin tepesini onaran işçinin ince bir çıta üzerinde güvenlik halatı ve baret takmadan çalışması dikkatlerden kaçmadı.


Bodrum belediye meydanında bulunan, 1901-1902 yıllarında Sultan 2. Abdülhamid döneminde yaptırılan, Bodrum'da Osmanlı tarafından yaptırılan en son cami özelliğini taşıyan Adliye Camisi'nin sacdan olan minaresinde tadilat yapıldı. Eski sacların sökülüp yenileri takılırken, 2 işçi tarafından yapılan onarım çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 30 metrelik minarenin tepesinde çalışan işçi, güvenlik halatsız bir şekilde ince bir çıta üzerinde minarenin saclarını yeniledi. Baret bile takmaya gerek duymayan işçi vatandaşların da dikkatinden kaçmadı. Tehlikeli bir şekilde minarenin tadilatını yapan işçiye yardım eden diğer işçinin ise halat yardımıyla sacları bağladığı halatı yukarı çektiği görüldü. Çevrede önleme alınmaması ve insanların yoğun bir şekilde geçtiği bölgede yapılan tadilat bir facia olmadan son buldu. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
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