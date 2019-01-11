Son Dakika Haberleri: 30 milyar TL’lik satın alma ve birleşmeye imza atıldı

30 milyar TL’lik satın alma ve birleşmeye imza atıldı

55 dakika önce

Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralmalar Raporu'nu açıkladı.

30 milyar TL’lik satın alma ve birleşmeye imza atıldı, System.String[]
Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralmalar Raporu'nu açıkladı. Geçen yıl Türkiye'de 30 milyar 97 milyon TL'lik birleşme ve satın alma işlemi yapıldığını bildiren Rekabet Kurumu, bu rakamın yaklaşık 14 milyar TL'lik bölümünde alıcının yabancı taraf olduğunu kaydetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:05 

Türkiye, Ekonomi
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