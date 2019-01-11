30 milyar TL’lik satın alma ve birleşmeye imza atıldı
55 dakika önce
Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralmalar Raporu'nu açıkladı.
Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralmalar Raporu'nu açıkladı. Geçen yıl Türkiye
'de 30 milyar 97 milyon TL'lik birleşme ve satın alma işlemi yapıldığını bildiren Rekabet Kurumu, bu rakamın yaklaşık 14 milyar TL'lik bölümünde alıcının yabancı taraf olduğunu kaydetti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:05
Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz
ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı
Türkiye'nin İlk Yerli Uluslararası Arabulucu Akreditasyonu Başladı
Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek Verdi