30 Milyon Dolarlık Düğün Helikopteri Köprüye Sıkıştı - Son Dakika

30 Milyon Dolarlık Düğün Helikopteri Köprüye Sıkıştı

30 Milyon Dolarlık Düğün Helikopteri Köprüye Sıkıştı
Son Güncelleme: 24.09.2023 13:54

30 milyon dolar değerindeki bir düğün helikopteri, bir çekici tarafından taşınırken bir köprüye sıkıştı. Helikopterin pervanesi, köprünün altındaki bir destek kirişine çarptı. Helikopterin teknik özellikleri, gövdesinin 15.5 fit yüksekliğinde olduğunu göstermektedir. Olayın ardından helikopter kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı. Nakliyat şirketi çalışanı Miguel Rodriguez, dikkatsizlik suçundan ceza aldı.

Cuma sabahı,30 milyon değerinde düğün helikopteriniçeken çekici köprüye sıkıştı.

30 Milyon Dolarlık Düğün Helikopteri Köprüye Sıkıştı

Fotoğraflar, helikopterin, çekici römorkunun üstünde bir viyadük altında sıkıştığı şeklindeydi. Görünüşe göre helikopterin pervanesi, köprünün altındaki bir destek kirişine çarptı.

Viyadük, köprünün kuzey ve güney tarafındaki tabelalara göre yolun 15 fit yukarısından geçer. Helikopterin teknik özellikleri, gövdesinin 15.5 fit yüksekliğinde olduğunu göstermektedir.

30 Milyon Dolarlık Düğün Helikopteri Köprüye Sıkıştı

Helikopter kaldırıldıktan sonra Range Caddesi hemen 10:30 civarında tamamen yeniden açıldı. DOTD, köprünün herhangi bir yapısal hasar gördüğüne dair bir işaret olmadığını ve otoyolun etkilenmeyeceğini belirtiyor.

Denham Springs Polis Departmanı, 56 yaşındaki Miguel Rodriguez'in Texas merkezli International Machine Transport adlı nakliyat şirketinde çalıştığını belirtti. Kendisine dikkatsizlik suçundan ceza kesildi.

30 Milyon Dolarlık Düğün Helikopteri Köprüye Sıkıştı

Polis, yükünün Gürcistan'dan Lafayette'e taşındığını ekledi.

Yetkililer, olaya karışan helikopterle ilgili ayrıntıları açıklamamış olsalar da, görünüşe göre bir Sikorsky S-92'ye benzemekteydi. Üretim hattından yeni çıkan helikopterin fiyatı neredeyse 30 milyon dolardır.

30 Milyon Dolarlık Düğün Helikopteri Köprüye Sıkıştı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk 30 Milyon Dolarlık Düğün Helikopteri Köprüye Sıkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 Milyon Dolarlık Düğün Helikopteri Köprüye Sıkıştı - Son Dakika
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