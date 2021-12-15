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30 milyon liralık yatırım Van'ın Saray ilçesinin çehresini değiştirdi - Son Dakika

30 milyon liralık yatırım Van'ın Saray ilçesinin çehresini değiştirdi

15.12.2021 12:41
30 milyon liralık yatırım Van'ın Saray ilçesinin çehresini değiştirdi

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, kentsel dönüşüm, eğitim ve tarım alanında yaptıkları hizmetlerle toplamda 30 milyon liralık yatırımı ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, kentsel dönüşüm, eğitim ve tarım alanında yaptıkları hizmetlerle toplamda 30 milyon liralık yatırımı ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ataman, yaptığı açıklamada, geçen yıl ilçede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışması başlattıklarını anlattı.

Sanayi sitesi ile metruk yapıların yerine inşa edilen yeni iş yerlerinin yakın zamanda hizmete açılacağını belirten Ataman, şöyle dedi:

"Türkiye İran bağlantı yolu üzerinde bulunan ve Kapıköy Kara Hudut kapımıza geçişlerde ev sahipliği yapan ilçemizin özellikle bu yol üzerindeki yoğunluktan istifade edebilmesi amacıyla ilçemizin merkezi başta olmak üzere kapsamlı bir çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında ilçe merkezinde belediyemize ait bulunan ve derme çatma yapıda olan, aynı zamanda yaptırdığımız deprem performans analizlerinde depreme dayanıksız olduğunu tespit ettiğimiz farklı alanlarda ve sayılardaki dükkan ve iş yerlerimizi 5 etap halinde planlayarak projelendirdik. Buradaki derme çatma yapıların yıkımlarını gerçekleştirerek etaplar halinde Van mimarisinden de esinlenerek hazırladığımız yeni projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Şu anda bu projelerimizin ilk üç etabını tamamladık Önümüzdeki günlerde yapacağımız kiralama ihaleleriyle bu işyerlerini esnafımıza teslim ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 4. ve 5 etaplarımızın da projelerini tamamladık. 2022 yılı ilkbaharında inşaatlarına başlayarak hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz."

Yapılan çalışmalarla ilçenin modern bir çehreye kavuştuğunu dile getiren Ataman, şunları kaydetti:

"İlçemizde dağınık halde ve uygun olmayan koşullarda hizmet etmeye çalışan küçük sanayi esnafımız için Küçük Sanayi Sitesi projesi hazırlayarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunduk. Kabul gören projemizin inşaatı yüzde 80 oranında tamamlandı. İnşallah 2022 mayıs ayı itibarıyla bu alanda da esnaflarımız yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayacaklar. İlçemizin en büyük eksiklerinden biriydi kütüphane. Sene başında bu alanda gerekli projelendirmeyi yaparak 3 katlı, içerinde çocuk kütüphanesi, evde ders çalışma imkanı bulunmayan gençlerimiz için ders çalışma odaları, etüt salonları ve vatandaşlarımızın da istifade edebileceği kitap kafemiz bulunuyor. Öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm yaş gruplarına göre planlama yaptığımız bu kütüphanemizin de fiziki yapısını tamamladık. En geç iki ay içinde kütüphanemizi hizmete sunmayı planlıyoruz."

Ataman, ilçe merkezinde Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve daha sonra Saray Belediyesi'ne devredilen yaklaşık 36 dönümlük Saray Millet Bahçesi'nde 600 metrekare büyüklüğünde ve 350 metrekare servis alanı bulunan, vatandaşların ve ilçeden geçmekte olan turistlerin kahvaltı yapabilecekleri, yemek yiyebilecekleri ve güzel vakit geçirip sosyalleşebilecekleri bir sosyal tesis inşa ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde hizmete başlayacak olan sosyal tesisimizin yanında çocuklar için de bir trafik parkı ve çeşitli oyun grupları planlayarak çocuklarımızın da burada harcadıkları zamanı daha keyifli ve öğretici bir hale getirmek istiyoruz. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ve Saray Belediyemizle yapılan protokol çerçevesinde Gençlik Merkezi ve 250 kişilik spor salonu ile iki mahallemize sentetik saha yapımına ilişkin ihalemizi de gerçekleştirdik. 2022 yılı içinde tamamlanacak bu projelerle gençlerimizin gelişimlerine katkı sunacak yeni ve önemli alanlar sağlanmış olacak."

Tamamlanan ve devam eden tüm projelerin yaklaşık 30 milyon liralık bir yatırıma tekabül ettiğini ifade eden Ataman, "İnşallah 2022 yılı sonuna kadar tüm bu çalışmalarımızı tamamlayarak ilçemizi arzu ettiğimiz seviyeye ulaştırmaya çalışacağız. İlçemizde hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde destek ve tecrübelerini esirgemeyen Van Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'e şükranlarımı sunuyor, bu çalışmalarda görev alan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm projelerimizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

30 milyon liralık yatırım Van'ın Saray ilçesinin çehresini değiştirdi
30 milyon liralık yatırım Van'ın Saray ilçesinin çehresini değiştirdi
30 milyon liralık yatırım Van'ın Saray ilçesinin çehresini değiştirdi
30 milyon liralık yatırım Van'ın Saray ilçesinin çehresini değiştirdi
30 milyon liralık yatırım Van'ın Saray ilçesinin çehresini değiştirdi

geri dönüşüm, Hisarcık, Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 30 milyon liralık yatırım Van'ın Saray ilçesinin çehresini değiştirdi - Son Dakika


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