30 milyon liraya mal olan 90 metre yükseklikteki dönme dolap yasağın kalkmasını bekliyor - Son Dakika

30 milyon liraya mal olan 90 metre yükseklikteki dönme dolap yasağın kalkmasını bekliyor

- 30 milyon liraya mal olan 90 metre yükseklikteki dönme dolap yasağın kalkmasını bekliyor Lunaparkçıların gözü kulağı 1 Temmuz'da Jetonlar, kartlarla değiştirildi, müşteri kapasitesi yarıya düşürüldü Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve 400 ton ağırlığında 90...

- 30 milyon liraya mal olan 90 metre yükseklikteki dönme dolap yasağın kalkmasını bekliyor

Lunaparkçıların gözü kulağı 1 Temmuz'da

Jetonlar, kartlarla değiştirildi, müşteri kapasitesi yarıya düşürüldü

ANTALYA - Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve 400 ton ağırlığında 90 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ikinci büyük dönme dolabına sahip lunapark normalleşme süreciyle birlikte açılacağı günü bekliyor. Tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten İşletmenin Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Seçkin Etke, 1 Temmuz'da lunaparkların açılacakları yönünde duyum aldıklarını ve hazırlıklarını bu çerçevede yaptıklarını söyledi.

Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve Antalya'yı bir uçtan diğer uca görme imkanı sağlayan 400 ton ağırlı, 90 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki 'London Eye- Londra'nın Gözü'den sonra ikinci büyük dönme dolabına sahip Lunapark'ta açılış hazırlıkları tamamlandı. Jeton yerine kartlı biniş imkanının sunulduğu lunaparkın girişinde vatandaşların ateşleri ölçülecek. Yine tedbirler kapsamında lunaparka maske ve eldivensiz misafirler alınmayacak, olmayanlara işletme tarafından sağlanacak. İşletme içerisinde ise binilen makinelerde yarı doluluk oranı göz önünde bulundurulacak. Biniş tamamlandıktan sonra dezenfekte işlemi yapılıp bir diğer kullanıcı 10 dakika sonra makinelere binebilecek.Açılışı dört gözle bekleyen işletmenin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, mart ayından bu yana kapalı olduklarını ve açılış için tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi.

"Tarihin netleşmesini bekliyoruz"

Açılış tarihi olarak 1 Temmuz duyumu aldıklarını ifade eden Etke, "Tarihin netleşmesini bekliyoruz. Bir an önce bütün lunaparkçılar olarak açılmayı bekliyoruz. Bütün dezenfektan çalışmalarımızı tamamladık. Personellerimiz eldiven ve maskeli olacak. Maskesiz misafirlerimizi içeriye almayacağız. Oyuncaklara binildikten sonra makineler tekrar dezenfekte edilecek, 10 dakika sonrası diğer misafirler alınacak." dedi.

"Çok ciddi istihdam sağlıyoruz"

Lunapark içerisindeki devasa dönme dolabın 30 milyon liraya mal olduğunu aktaran Etke, "Çok uzun zamandır kapalı olduğumuz için belirli mağduriyetler oluşmaya başladı. Çok ciddi bir istihdam sağlıyoruz. Turizme ve ülkemize katkısı olan işletmeleriz. Geçen sene sezon yarısına denk gelmişti, bu sene misafirlerimizi ağırlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

30 milyon liraya mal olan 90 metre yükseklikteki dönme dolap yasağın kalkmasını bekliyor

Antalya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 04:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 30 milyon liraya mal olan 90 metre yükseklikteki dönme dolap yasağın kalkmasını bekliyor - Son Dakika Ekonomi

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