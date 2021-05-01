30 milyon TL'lik projede ilk kazma vuruldu - Son Dakika

30 milyon TL'lik projede ilk kazma vuruldu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın:

" Çorum'a bırakacağımız en önemli eserlerden biri de Bedesten olacak"

ÇORUM - Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim vaatleri ve önemli projeleri arasında yer alan Bedesten ve yer altı otoparkı projesinde ilk kazma vuruldu. 2022 yılında tamamlanacak proje kapsamında inşa edilecek olan proje kapsamında şehrin kültürüne katkı sağlayacak işyerleri ve otopark bulunacak.

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan ve Zübeyir Tuncel ile Bedesten inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Aşgın, müteahhit firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Tarihi Bedesten projesinin seçim döneminde verdikleri sözlerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, "Biz şehrimizi ilmek ilmek tarihle ve kültürle dokumak istiyoruz. Yaptığımız birçok faaliyet bunun bir göstergesidir. Çorum'a bırakacağımız en önemli eserlerden biri de burada inşa ettiğimiz bedesten olacak" dedi.

Tarihçilerden aldıkları bilgilere göre, 1500'lü yıllarda Çorum'da tarihi bir Bedesten olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, o yapının yıkılarak günümüze ulaşmamış olması nedeniyle, tarihi Bedesten'i tekrar ayağa kaldırma düşüncesiyle seçim dönemi projeleri arasında bedesten projesine de yer verdiklerini açıkladı.

Proje hakkında bilgi veren Başka Aşgın, "Bedesten 25 farklı birimden oluşacak. İçerisinde yöresel yemek lokantaları, el işi ürünler, hediyelik eşyalar gibi şehrin kültürüne katkı sağlayacak yerler olacak. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nin hemen yanındaki bu alanın alt katı ise 2 katlı ve 221 araç kapasiteli yer altı otoparkı olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.