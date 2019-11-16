Son Dakika Haberleri: 30 milyon TL'ye mal olan hastanenin yıkımına başlandı
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30 milyon TL'ye mal olan hastanenin yıkımına başlandı

6 saat önce

30 milyon TL'ye mal olan hastanenin yıkımına başlandı Metruk bina çevre mahallelerin korkulu rüyası olmuştu İHA metruk binada yaşanan suç olaylarını gündeme taşımıştıERZURUM - Yapımı 30 milyona mal olan ve yıllardır atıl halde bulunan Araştırma Hastanesinin yıkımına başlandı.

30 milyon TL'ye mal olan hastanenin yıkımına başlandı

Metruk bina çevre mahallelerin korkulu rüyası olmuştu

İHA metruk binada yaşanan suç olaylarını gündeme taşımıştı

ERZURUM - Yapımı 30 milyona mal olan ve yıllardır atıl halde bulunan Araştırma Hastanesinin yıkımına başlandı. Hastanenin çevresinde yaklaşık 10 yıldır ikamet eden aileler, 111 dönümlük araziye kurulan binanın harabeye dönmesi fırsat bilenlerden çok yakındıklarını ve bir yıl kadar sürecek yıkım işleminin tozuna, toprağına kurtulma pahasına katlanacaklarını belirttiler.

Yıkım ihalesini satın alan Murat Çermiksu, 1985 yılında yapımına başlanan Süleyman Demirel Hastanesinin 2005 yılında kolonlarında çürüklük tespit edilmesiyle boşaltıldığını söyleyerek, 14 senedir binanın neden atıl şekilde kaldığını açıkladı.

Atıl halde olan ve çevrede yaşamını idame ettiren vatandaşların çilesi haline gelen binanın yıkım işlemleri bir yıl sürecek. 80 kişinin çalıştığı yıkım çalışmasını anlatan Çermiksu, İhaleyi bir yıl süreyle aldıklarını ancak işlerini 8 ay da bitirmeyi planladıklarını niteledi. Çermiksu, Çatılardan başladıkları soyundurma işlemlerine kapı ve pencerelerden devam edeceklerini, gerekli ve geri dönüşüme kazandırılabilecek malzemeleri ise ayıklayacaklarını söyledi.

'Çevrede yaşayan insanlar atıl binanın yıkılmasına sevindi'

Hastane çevresinde 9 yıldır yaşayan Hamza Taşdemir, "Atıl binada tahmin dahi edemeyeceğiniz rezillikler yaşanıyordu. İhaleyi alanlardan Allah razı olsun bizi bu durumdan kurtardılar. Şimdi biz bu yıkım aşamasında toza da pisliğe de katlanacağız, yeter ki kurtulalım" diye belirtirken, 10 yıldır ikametine hastanenin bulunduğu çevrede devam eden Yakup Çubukçu ise "Zamanında belediye, valilik ve özel idarelere başvurduğunu ancak sonuç alamadığını, hırsızlıklar yapılıyordu, binayı talan ediyorlardı biz şuan binanın yıkılmasına seviniyoruz" şeklinde konuştu.

Adli Tıp kurumunun da yıkım çerçevesine dahil olduğu 111 bin metrekarelik arazide yıkımın sürdürülebilmesi için, Adli Tıp Kurumunun bir ay içerisinde yeni binasına geçiş yapacağını belirtildi.

Yaklaşık bir yıl sürecek yıkım sürecinin ardından arazinin nasıl bir şekilde değerlendirileceği ise merak konusu oldu.

30 milyon TL'ye mal olan hastanenin yıkımına başlandı

Adli Tıp, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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