Son Dakika Haberleri: 30 Milyonuncu Vw Passat Üretildi

30 Milyonuncu Vw Passat Üretildi

1 saat önce

CARMEDYA – Volkswagen, 30 milyonuncu Passat’ını üretti. Passat bu rakam ile Golf’ten sonra en çok üretilen markanın ikinci modeli oldu. Marka otomobilin yıl dönümünde Almaya’daki Emden fabrikasından 20 milyonuncu otomobilini yollara kattı. Üretilen bu model Plug-in hibrit versiyon olarak yollara çıktı. Modelin 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendiği de biliniyordu. İçeride neler var? Kokpitte güncellenmiş döşemeler...The post 30 milyonuncu VW Passat üretildi appeared first on Carmedya.

30 Milyonuncu Vw Passat Üretildi, System.String[]
CARMEDYA - Volkswagen, 30 milyonuncu Passat'ını üretti. Passat bu rakam ile Golf'ten sonra en çok üretilen markanın ikinci modeli oldu.



Marka otomobilin yıl dönümünde Almaya'daki Emden
fabrikasından 20 milyonuncu otomobilini yollara kattı. Üretilen bu model
Plug-in hibrit versiyon olarak yollara çıktı. Modelin 2019 Cenevre Otomobil
Fuarı'nda sergilendiği de biliniyordu.



İçeride neler var?

Kokpitte güncellenmiş döşemeler yer alıyordu. Ayrıca dijital
gösterge paneli ve yeni direksiyon tasarımı da otomobili şık kılan
ayrıntılardan oldu. Orta konsoldaki ekran da otomobili teknolojik gösteren
etmenlerden oldu. Bu ekran üç farklı boyutta alınabiliyor.

Hibrit sistemde neler var?

Üretilen Passat'ta 1.4 litrelik TSI motor yer alıyor. Buna ek
olarak elektrikli bir ünitede bu kombine eşlik etmiş. Bu iki motor toplamda 215
HP güç üretiyor. Model böylece Euro 6d emisyon normlarına da uyum sağlayacak.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:08 

Volkswagen, Passat, Otomobil
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