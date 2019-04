30 Milyonuncu Vw Passat Üretildi

CARMEDYA - Volkswagen, 30 milyonuncu Passat'ını üretti. Passat bu rakam ile Golf'ten sonra en çok üretilen markanın ikinci modeli oldu.







Marka otomobilin yıl dönümünde Almaya'daki Emden

fabrikasından 20 milyonuncu otomobilini yollara kattı. Üretilen bu model

Plug-in hibrit versiyon olarak yollara çıktı. Modelin 2019 Cenevre Otomobil

Fuarı'nda sergilendiği de biliniyordu.







İçeride neler var?



Kokpitte güncellenmiş döşemeler yer alıyordu. Ayrıca dijital

gösterge paneli ve yeni direksiyon tasarımı da otomobili şık kılan

ayrıntılardan oldu. Orta konsoldaki ekran da otomobili teknolojik gösteren

etmenlerden oldu. Bu ekran üç farklı boyutta alınabiliyor.



Hibrit sistemde neler var?



Üretilen Passat'ta 1.4 litrelik TSI motor yer alıyor. Buna ek

olarak elektrikli bir ünitede bu kombine eşlik etmiş. Bu iki motor toplamda 215

HP güç üretiyor. Model böylece Euro 6d emisyon normlarına da uyum sağlayacak.



