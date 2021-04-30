30 Nisan 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

30 Nisan 2021 Star Yayın Akışı

30 Nisan 2021 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Menajerimi Ara 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 05:00 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru 17:15 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

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