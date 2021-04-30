30 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

30 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı

30 Nisan 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 04:15 Süper Lig Özetler 04:45 İngiltere Premier Lig Özetler 05:15 TFF 1. Lig Goller 05:25 Takvim Yaprakları 05:30 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 İngiltere Premier Lig Özetler 09:45 Almanya Bundesliga Goller 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Spor Bülteni 10:55 Hava Durumu 11:00 Spor Manşet 12:25 Süper Lig Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:45 TFF 1. Lig Goller 13:55 Hava Durumu 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Gündem Futbol 18:00 Spor Merkezi 19:55 Hava Durumu 20:00 Spor Akşamı 21:00 Başlama Vuruşu 23:05 Taktik Analiz

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