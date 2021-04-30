30 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

30 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı
30.04.2021 06:42
30 Nisan 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:15 Süper Lig Özetler
04:45 İngiltere Premier Lig Özetler
05:15 TFF 1. Lig Goller
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
23:05 Taktik Analiz
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