30 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Adı Sevgi

02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05:25 Hz. Ömer

06:15 Kuruluş Osman

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:30 Bir Zamanlar Çukurova

16:15 Destan

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:20 Kardeşlerim