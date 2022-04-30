30 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

30 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı

30.04.2022 06:42
30 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı

30 Nisan 2022 Cumartesi günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Bugün Yarın

00:50 Paranın Nabzı

00:55 Hava Durumu

01:00 Bugün Yarın

01:35 Gece Gündüz (Tekrar)

01:55 Hava Durumu

02:00 Haber Bülteni

02:10 Hava Durumu

02:15 N Futbol (Tekrar)

03:00 Haber Bülteni

03:10 Hava Durumu

03:15 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)

04:00 Haber Bülteni

04:45 Lifestyle

04:50 Laf Aramızda

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:10 Hava Durumu

05:15 Halkın Sanatı (Tekrar)

06:00 Haber Bülteni

06:10 Hava Durumu

06:15 Kırılma Anı (Tekrar)

07:00 Haber Bülteni

07:35 Hava Durumu

07:40 Gece Gündüz (Tekrar)

08:00 Haber Bülteni

08:25 0-->100 (Tekrar)

08:54 Hava Durumu

09:00 Haber Bülteni

09:15 Macerasever (Tekrar)

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber Bülteni

10:45 Spor

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber Bülteni

11:20 Spor

11:30 Tekno Hayat

11:50 Laf Aramızda

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber Bülteni

12:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)

12:55 Hava Durumu

13:00 Haber Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber Bülteni

14:15 Esrarengiz İstanbul (Tekrar)

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber Bülteni

15:20 Spor

15:30 Bakış

15:55 Hava Durumu

16:00 Haber Bülteni

16:10 Mete Çubukçu İle Pasaport (Tekrar)

16:55 Hava Durumu

17:00 Haber Bülteni

17:40 Spor

17:49 Laf Aramızda

17:55 Hava Durumu

18:00 Haber Bülteni

18:10 Spor

18:20 İyi Hikayeler (Tekrar)

18:55 Hava Durumu

19:00 Haber Bülteni

19:15 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)

19:55 Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:55 Hava Durumu

21:00 Haber Bülteni

21:15 N Futbol Devre Arası

21:55 Hava Durumu

22:00 Haber Bülteni

22:25 N Futbol

23:15 Haber Bülteni

23:55 Hava Durumu

YORUMLAR
500
Ramazan Bayramı'nda tatil planı yapanlara kötü haber! Yağışlar çarşambaya kadar devam edecek Ramazan Bayramı'nda tatil planı yapanlara kötü haber! Yağışlar çarşambaya kadar devam edecek

Hava Durumu, İstanbul, Futbol, Ntv, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 30 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partiden ayrıldı
00:56 Liseli öğrenciyi bıçaklayan 2 genç, serbest kaldıktan sonra yaralıya ilk yardımda bulunanları tehdit etti
00:54 Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?
00:45 Hak-İş Başkanı'ndan asgari ücrete zamla ilgili öneri geldi: Temmuzda 6 aylık enflasyonun üzerinde artırılmalı
00:15 Serdar Dursun, penaltıyı kaçırma nedenini anlattı
00:12 Bayram öncesi benzine zam geldi, pompa fiyatı 20 lirayı aştı!
23:52 G20 zirvesine Putin ve Zelenski davet edildi! Gözler iki lidere çevrildi
23:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü
23:34 Rıdvan Dilmen'den Arda Güler tepkisi: Yanlış yapıyor
22:52 Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı! Sürücüsü tamir ederken araç kendi kendine hareket etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 06:50:05. #1.12#
SON DAKİKA: 30 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement